Зеленський наголосив на необхідності ролі Європи в "мирних переговорах" з Росії
23:51 07.08.2025
Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до переговорів із Росією про завершення її повномасштабної агресії, наголосивши на необхідній участі в них Європи та США.
Про це він сказав у вечірньому зверненні в четвер, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський підсумував переговори з європейськими та американськими партнерами і констатував, що всі вони погоджуються: "саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир".
Він також наголосив, що війна Росії проти України - це "війна у Європі й проти Європи".
"Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процеси", - додав глава держави.
За словами Зеленського, Київ домовляється з європейськими лідерами "і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені".
"Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - анонсував він.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час вчорашньої телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.
Тим часом в адміністрації Дональда Трампа заявили, що його зустріч із господарем Кремля Владіміром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
