Трамп зустрінеться з путіним, тільки якщо той погодиться на зустріч із Зеленським — Білий дім

У адміністрації Дональда Трампа заявили, що його зустріч із господарем Кремля Владіміром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Про це неназваний представник Білого дому повідомив таблоїду The New York Post, пише "Європейська правда".

За словами представника американської адміністрації, "Путін повинен зустрітися із Зеленським", аби відбулась і його зустріч з Трампом.

Він також додав, що місце потенційної зустрічі президента США та господаря Кремля "ще не визначене".

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями - ймовірно, наступного тижня, - планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія - США на рівні лідерів.