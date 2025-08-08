Фінансові новини
Трамп зустрінеться з путіним, тільки якщо той погодиться на зустріч із Зеленським — Білий дім
23:37 07.08.2025 |
У адміністрації Дональда Трампа заявили, що його зустріч із господарем Кремля Владіміром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Про це неназваний представник Білого дому повідомив таблоїду The New York Post, пише "Європейська правда".
За словами представника американської адміністрації, "Путін повинен зустрітися із Зеленським", аби відбулась і його зустріч з Трампом.
Він також додав, що місце потенційної зустрічі президента США та господаря Кремля "ще не визначене".
Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями - ймовірно, наступного тижня, - планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.
Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.
Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія - США на рівні лідерів.
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
|Зеленський наголосив на необхідності ролі Європи в "мирних переговорах" з Росії
|Трамп зустрінеться з путіним, тільки якщо той погодиться на зустріч із Зеленським — Білий дім
|Апеляція підтвердила заставу для Чернишова, а САП натякає на нові підозри
|Керівник САП про справу детективів: реальних доказів порушення закону ніхто так і не надав
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
|Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи