Трамп зустрінеться з путіним, тільки якщо той погодиться на зустріч із Зеленським — Білий дім

 

У адміністрації Дональда Трампа заявили, що його зустріч із господарем Кремля Владіміром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Про це неназваний представник Білого дому повідомив таблоїду The New York Post, пише "Європейська правда".

За словами представника американської адміністрації, "Путін повинен зустрітися із Зеленським", аби відбулась і його зустріч з Трампом.

Він також додав, що місце потенційної зустрічі президента США та господаря Кремля "ще не визначене".

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями - ймовірно, наступного тижня, - планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія - США на рівні лідерів.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

