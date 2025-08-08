Фінансові новини
08.08.25
- 01:03
- RSS
- мапа сайту
Апеляція підтвердила заставу для Чернишова, а САП натякає на нові підозри
23:33 07.08.2025 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у четвер, 7 серпня, відхилила скарги сторін захисту та обвинувачення і залишила чинною ухвалу про запобіжний захід для ексвіцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова. Про це повідомляє пресслужба суду.
Зокрема, Чернишову залишили без змін запобіжний захід - заставу у розмірі 120 млн грн. Також апеляції прокурора та захисту не задовольнили.
"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін", - йдеться в повідомленні.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.
Водночас, за словами керівника САП Олександра Клименка, правоохоронці повідомили не про всі епізоди у справі Чернишова, які вони розслідують.
"У цій справі є більше епізодів, ніж стало відомо суспільству завдяки підозрам, це правда. Вони розслідуються. Якщо буде зібрано достатньо доказів, суспільство про це дізнається з офіційних каналів НАБУ і САП", - сказав Клименко в інтерв'ю Дзеркалу тижня.
