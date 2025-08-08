Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Апеляція підтвердила заставу для Чернишова, а САП натякає на нові підозри

23:33 07.08.2025 |

Політика

 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у четвер, 7 серпня, відхилила скарги сторін захисту та обвинувачення і залишила чинною ухвалу про запобіжний захід для ексвіцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, Чернишову залишили без змін запобіжний захід - заставу у розмірі 120 млн грн. Також апеляції прокурора та захисту не задовольнили.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін", - йдеться в повідомленні.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Водночас, за словами керівника САП Олександра Клименка, правоохоронці повідомили не про всі епізоди у справі Чернишова, які вони розслідують.

"У цій справі є більше епізодів, ніж стало відомо суспільству завдяки підозрам, це правда. Вони розслідуються. Якщо буде зібрано достатньо доказів, суспільство про це дізнається з офіційних каналів НАБУ і САП", - сказав Клименко в інтерв'ю Дзеркалу тижня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес