Керівник САП про справу детективів: реальних доказів порушення закону ніхто так і не надав

Антикорупційні органи не отримали реальних доказів порушення закону детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ), стверджує керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в четвер.

"Справді, незалежність НАБУ та САП було відстояно, люди розійшлися, але не можна забувати, що два детективи залишилися під вартою. І ця ситуація так чи інак впливає на настрої всередині НАБУ та САП", - сказав Клименко.

При цьому він зазначив: "Колектив не розуміє, чому їхні колеги сидять, а реальних доказів порушення закону цими людьми ніхто так і не надав".

За словами керівника САП, деякі детективи почали "дуже обережно розслідувати серйозні справи, де фігурує Служба безпеки або топчиновники".

"Обережність з'явилася не тільки у прокурорів і детективів, а й у людей, які з нами співпрацюють. Тому що вони бояться розконспірації, перебуваючи, в тому числі, на офіційних посадах", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи є комунікація з СБУ щодо заарештованих детективів, зокрема Руслана Магомедрасулова, керівник САП сказав: "Директор НАБУ комунікує з головою Служби безпеки. НАБУ направило запит із проханням надати докази, оскільки відкриті службові розслідування стосуються затриманих детективів і директору потрібно розуміти реальну ситуацію для ухвалення кадрових рішень. Але, наскільки мені відомо, жодних матеріалів НАБУ досі не надали. Апеляцію також перенесли на кінець серпня".

Як повідомлялося, СБУ та Офіс генерального прокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Магамедрасулова.

За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька). При цьому він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (Республіка Дагестан).

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов'язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ.

СБУ стверджує, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, з яким вони разом навчались в одному з донецьких університетів. За даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського - Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Христенка.

Печерський райсуд Києва 2 липня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівнику підрозділу НАБУ з дислокацією в м. Дніпро, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).