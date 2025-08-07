Фінансові новини
07.08.25
17:29
Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський
14:10 07.08.2025 |
У середу обговорювалися різні можливі формати зустрічей на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один - тристоронній, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
"Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.
За результатами розмови з канцлером ФРН, він повідомив, що Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, за словами Зеленського, параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття.
"Війна саме у Європі, і Україна - невід'ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - наголосив президент.
Україна скоординувала позиції з Німеччиною. Зеленський домовився ще переговорити з Мерцом.
"Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів - Україна та вся Європа, Сполучені Штати", - повідомив Зеленський.
