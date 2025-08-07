Трамп ухвалить рішення про санкції проти росії в найближчі 24-36 годин — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп ухвалить рішення про санкції проти росії впродовж найближчих 24-36 годин.

Про це він сказав під час своєї пресконференції.

За його словами, рішення про санкції залежатиме від того, як просуватимуть мирні переговори. У будь-якому разі, продовжив Рубіо, все залежатиме від рішення Трампа.

«Тож я не хочу робити попередніх висновків. Не думаю, що ми вже на тому етапі, коли президент має ухвалити це рішення. Він має ухвалити це рішення до п'ятниці. Але ми будемо багато працювати сьогодні та завтра, щоб побачити, наскільки ми можемо зблизити дві сторони, а потім представити це президенту та дозволити йому прийняти рішення», - додав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше Financial Times писало, що адміністрація Трампа розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російського «тіньового флоту», якщо путін не погодиться на припинення вогню в Україні до 8 серпня.

До цього глава Білого дому назвав «огидними» російські удари по Україні та заявив, що планує запровадити санкції проти рф, якщо до 8 серпня не вдасться досягнути мирної угоди. Водночас Reuters із посиланням на джерела писав, що путін навряд чи погодиться піти на поступки, оскільки налаштований повністю захопити чотири області України.