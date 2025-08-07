Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп назвав розмову Віткоффа з Путіним «більш продуктивною, ніж очікувалося», - Bild

 

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем дав оцінку спілкуванню спеціального посланця Віткоффа з Путіним, повідомляє телеграм-канал "Bild на русском" в середу.

За інформацією BILD, Трамп повідомив у телефонній розмові з Мерцем, що розмова між Віткоффом і Путіним пройшла продуктивніше, ніж очікувалося.

Як повідомлялося раніше, спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф провів у Москві близько трьох годин на зустрічі з Володимиром Путіним.

"Однак залишається незрозумілим, на які поступки щодо припинення вогню Путін дійсно готовий", - пише телеграм-канал "Bild на русском".

Як повідомлялося раніше, термін, встановлений Трампом, спливає в п'ятницю: на той час Путін має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше Росії та її союзникам загрожують американські штрафні мита в розмірі 100 відсотків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес