Трамп назвав розмову Віткоффа з Путіним «більш продуктивною, ніж очікувалося», - Bild

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем дав оцінку спілкуванню спеціального посланця Віткоффа з Путіним, повідомляє телеграм-канал "Bild на русском" в середу.

За інформацією BILD, Трамп повідомив у телефонній розмові з Мерцем, що розмова між Віткоффом і Путіним пройшла продуктивніше, ніж очікувалося.

Як повідомлялося раніше, спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф провів у Москві близько трьох годин на зустрічі з Володимиром Путіним.

"Однак залишається незрозумілим, на які поступки щодо припинення вогню Путін дійсно готовий", - пише телеграм-канал "Bild на русском".

Як повідомлялося раніше, термін, встановлений Трампом, спливає в п'ятницю: на той час Путін має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше Росії та її союзникам загрожують американські штрафні мита в розмірі 100 відсотків.