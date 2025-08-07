Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 04:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп назвав розмову Віткоффа з Путіним «більш продуктивною, ніж очікувалося», - Bild
23:55 06.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем дав оцінку спілкуванню спеціального посланця Віткоффа з Путіним, повідомляє телеграм-канал "Bild на русском" в середу.
За інформацією BILD, Трамп повідомив у телефонній розмові з Мерцем, що розмова між Віткоффом і Путіним пройшла продуктивніше, ніж очікувалося.
Як повідомлялося раніше, спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф провів у Москві близько трьох годин на зустрічі з Володимиром Путіним.
"Однак залишається незрозумілим, на які поступки щодо припинення вогню Путін дійсно готовий", - пише телеграм-канал "Bild на русском".
Як повідомлялося раніше, термін, встановлений Трампом, спливає в п'ятницю: на той час Путін має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше Росії та її союзникам загрожують американські штрафні мита в розмірі 100 відсотків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним
|Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях
|Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
|Після тривалих скандалів уряд призначив Цивінського директором БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|NYT: Трамп сказав європейцям про наміри зустрітись з Путіним «наступного тижня»
|Трамп назвав розмову Віткоффа з Путіним «більш продуктивною, ніж очікувалося», - Bild
|Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним
|Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери
|Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях
|Джерело: поставки зброї для України зі США через НАТО почнуться «найближчими тижнями»
|Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони
Бізнес
|10 тисяч готелів Європи позиваються проти Booking
|Китай запускає серійне виробництво безпілотних електричних тракторів без водія
|Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд
|Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році