Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у ній також взяли участь європейські лідери, обговорили те, що було озвучено під час візиту представника Трампа Стівена Віткоффа до Москви.

"Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника Президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу ввечері.

"У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві", - повідомив глава Української держави.

Він наголосив, що Україна обов'язково захистить свою незалежність.

"Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - резюмував президент.