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АНАЛІТИКА

Келлоґ бачить за столом переговорів Україну, Росію, США, тоді як місце Європи за ним малоймовірне

 

Реальний підхід до досягнення миру в Україні та невдачі форматів "Мінськ-1", "Мінськ-2" ведуть до того, що за столом переговорів мають сидіти два протагоністи - Росія та Україна та посередник США, тоді як місце Європи за ним малоймовірне, вважає спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлоґ.

"Ми бачимо, що за столом переговорів можуть сидіти українці, росіяни і, звичайно ж, Америка, але нам потрібна конкретика, щоб досягти результату", - сказав він на 8-му Українському ланчі "Your country first - win with us" ("Твоя країна понад усе - перемагай з нами"), організованому Фондом Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу.

Келлоґ наголосив, що українці, звичайно, будуть за столом переговорів. Він нагадав, що президент Трамп висловився дуже чітко під час свого першого візиту до ООН та Генеральної Асамблеї ООН про важливість національного суверенітету. "Він (Трамп) сказав, що якщо ви будете боротися за свій суверенітет, ми будемо з вами", - зазначив спецпредставник.

На його думку, ані припинення вогню, ані довгострокова мирна угода не будуть справжнім визначником успіху. "Справжнім визначником успіху буде перше порушення режиму припинення вогню, а потім реакція національних лідерів усіх цих країн", - пояснив Келлог.

Він нагадав, що наявність більшої кількості учасників за столом переговорів "Мінськ-1" та "Мінськ-2", де брали участь представники Франції та Німеччини, не забезпечили ефективності цих угод.

Водночас Келлоґ зауважив, що думка партнерів по альянсу важлива для США під час вироблення рішення щодо завершення війни, тому він активно зустрічається з партнерами.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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