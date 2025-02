Келлог: Рішення щодо виборів має ухвалюватися в Україні

Рішення щодо можливості проведення у 2025 році виборів має ухвалювати сама Україна, а не хтось за її межами. Про це заявив спецпредставник президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог у відповідь на запитання кореспондента DW про те, чи наполягатимуть США на проведенні виборів в Україні цього року.

"Питання щодо виборів в Україні потрібно ставити не мені, це потрібно запитувати у вашого народу, у керівництва країни, у Верховної Ради. Думка щодо цього є у багатьох людей, але це не чиєсь рішення, це ваше (України. - Ред.) рішення. Це питання потрібно ставити всередині країни", - заявив Келлог у суботу, 15 лютого, в кулуарах 8-го Українського ланчу, присвяченого темі "YOUR COUNTRY FIRST - WIN WITH US" ("Твоя країна понад усе - Перемагай з нами"). Захід провели Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Зеленський: Українці не хочуть виборів, бо бояться

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції, який відбувся кількома годинами раніше, заявив, що українці виступають проти проведення виборів до завершення війни. Як пояснив президент, проведення виборів передбачатиме скасування у країні воєнного стану, що створює ризик того, що Росія окупує всю територію України.

"Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього, вони бояться, бо інакше ми втратимо воєнний стан, солдати повернуться додому і Путін захопить всю нашу територію. Це станеться. А зараз ми мобілізовані, зараз ми - єдиний організм, одна країна", - заявив він.

За словами Зеленського, зараз важливо зберегти єдність всередині Україні. "Йдеться не про мене. Йдеться про майбутнє нашої країни. Питання, насправді, в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть", - додав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому 1 лютого Келлог заявляв, що США хочуть, щоб Україна провела вибори, імовірно, до кінця року, особливо у разі досягнення угоди про припинення вогню з Росією найближчими місяцями.

Він заявив, що президентські та парламентські вибори в Україні, які не відбулися вчасно через війну, розв'язану Росією, "повинні бути проведені". "Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, важливо, що вони роблять це, - сказав тоді Келлог. - Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися".