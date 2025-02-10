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АНАЛІТИКА

Трамп хоче укласти із Зеленським угоду на $500 млн про доступ до надр в Україні в обмін на гарантії безпеки

 

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю на борту літака Air Force One заявив, що, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на $500 млн про доступ до рідкісноземельних мінералів та природнього газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні, повідомляє в суботу The New York Post.

Як пише видання, також був у літаку був присутній радник з національної безпеки Майк Волтц, звертаючись до якого, Трамп сказав: "Давайте продовжимо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися. Щодня гинуть люди. Вбивають молодих красивих солдатів. Молоді люди, як мої сини. З обох сторін. По всьому полю бою".

Зазначається, що віцепрезидент Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

Трамп сказав, що говорив по телефону з Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про припинення війни в Україні.

"Я краще не буду говорити", - сказав Трамп, відповідаючи на питання, скільки разів говорили два лідери. Але він вважає, що Путіну "не байдуже" на вбивства на полі бою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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