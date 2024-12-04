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Національна гвардія України стала спостерігачем Європейських Сил Жандармерії
12:07 04.12.2024 |
Під час засідання Міжвідомчого комітету високого рівня Європейських Сил Жандармерії (EUROGENDFOR) Україна офіційно набула статусу "Спостерігача".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МВС України.
Повідомляється, що відповідну декларацію про це рішення підписала делегація Національної гвардії на чолі з командувачем Олександром Півненком.
"Національна гвардія України інтегрувалася до європейської спільноти правоохоронних формувань з військовим статусом з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО", - розповіли в МВС України.
Що таке статус "спостерігача"?
Перш за все, рішення про надання Україні цього статусу в Європейських Силах Жандармерії є важливим кроком у євроінтеграційному курсі України, що спрямований на досягнення повноправного членства в ЄС і НАТО.
Статус "Спостерігача" відкриває нові перспективи для Нацгвардії, зокрема:
* участь у місіях і навчаннях EUROGENDFOR,
* обмін досвідом,
* вивчення та впровадження європейських стандартів у сферах забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю та тероризмом.
Це дозволить Україні не лише посилити свій потенціал у сфері громадської безпеки, а й розширити участь у міжнародних заходах і реалізовувати спільні проєкти технічної допомоги.
Європейські Сили Жандармерії (EUROGENDFOR)
Це міжнародне правоохоронне формування з військовим статусом, створене для швидкого реагування на кризові ситуації.
Головна мета полягає у забезпеченні громадської безпеки, правопорядку та стабільності в регіонах, де не діють звичайні цивільні правоохоронні органи.
EUROGENDFOR була створена у 2006 році за ініціативою Франції, Італії, Іспанії, Нідерландів і Португалії. Її статус закріплено у Велсенському договорі від 18 жовтня 2007 року.
До її складу входять країни, які мають власні національні жандармерії або подібні формування, що поєднують поліцейські та військові функції.
Основні завдання EUROGENDFOR:
* Забезпечення правопорядку в кризових регіонах, де відсутні місцеві органи влади.
* Допомога міжнародним місіям ООН, ЄС чи НАТО у підтримці громадської безпеки.
* Тренування і підготовка місцевих правоохоронних структур у країнах, що відновлюються після конфліктів.
Особливістю цих сил є їхній гнучкий статус. Вони можуть діяти як цивільна поліція, але водночас мають військові можливості, що дозволяє їм ефективно працювати у зонах конфлікту або під час надзвичайних ситуацій.
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