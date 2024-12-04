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АНАЛІТИКА

Національна гвардія України стала спостерігачем Європейських Сил Жандармерії

Національна гвардія України стала спостерігачем Європейських Сил Жандармерії

 

Під час засідання Міжвідомчого комітету високого рівня Європейських Сил Жандармерії (EUROGENDFOR) Україна офіційно набула статусу "Спостерігача".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МВС України.

Повідомляється, що відповідну декларацію про це рішення підписала делегація Національної гвардії на чолі з командувачем Олександром Півненком.

"Національна гвардія України інтегрувалася до європейської спільноти правоохоронних формувань з військовим статусом з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО", - розповіли в МВС України.

Національна гвардія України стала спостерігачем Європейських Сил Жандармерії

 

Що таке статус "спостерігача"?

Перш за все, рішення про надання Україні цього статусу в Європейських Силах Жандармерії є важливим кроком у євроінтеграційному курсі України, що спрямований на досягнення повноправного членства в ЄС і НАТО.

Статус "Спостерігача" відкриває нові перспективи для Нацгвардії, зокрема:

* участь у місіях і навчаннях EUROGENDFOR,
* обмін досвідом,
* вивчення та впровадження європейських стандартів у сферах забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Це дозволить Україні не лише посилити свій потенціал у сфері громадської безпеки, а й розширити участь у міжнародних заходах і реалізовувати спільні проєкти технічної допомоги.

Європейські Сили Жандармерії (EUROGENDFOR)

Це міжнародне правоохоронне формування з військовим статусом, створене для швидкого реагування на кризові ситуації.

Головна мета полягає у забезпеченні громадської безпеки, правопорядку та стабільності в регіонах, де не діють звичайні цивільні правоохоронні органи.

EUROGENDFOR була створена у 2006 році за ініціативою Франції, Італії, Іспанії, Нідерландів і Португалії. Її статус закріплено у Велсенському договорі від 18 жовтня 2007 року.

До її складу входять країни, які мають власні національні жандармерії або подібні формування, що поєднують поліцейські та військові функції.

Основні завдання EUROGENDFOR:

* Забезпечення правопорядку в кризових регіонах, де відсутні місцеві органи влади.

* Допомога міжнародним місіям ООН, ЄС чи НАТО у підтримці громадської безпеки.

* Тренування і підготовка місцевих правоохоронних структур у країнах, що відновлюються після конфліктів.

Особливістю цих сил є їхній гнучкий статус. Вони можуть діяти як цивільна поліція, але водночас мають військові можливості, що дозволяє їм ефективно працювати у зонах конфлікту або під час надзвичайних ситуацій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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