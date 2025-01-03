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Новий «Рамштайн» відбудеться наступного тижня
11:59 03.01.2025 |
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Засідання відбудеться на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Його проведе міністр оборони США Ллойд Остін.
Ця зустріч стане 25-ю за рахунком
На попередньому засіданні у Німеччині, яке мало відбутися 12 жовтня, мав головувати президент США Джо Байден. Тоді Контактна група вперше мала зібратись на рівні лідерів держав. Однак напередодні стало відомо, що Байден скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон" у США.
Після цього відклали й саме засідання групи з питань оборони України.
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