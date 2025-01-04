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АНАЛІТИКА

США оголосять нову військову допомогу Україні найближчими днями, - Білий дім

 

Сполучені Штати Америки планують оголосити військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша в соцмережі Х.

Кірбі не уточнив дату, коли оголосять новий пакет військової допомоги Україні, а також яку саме зброю отримають українські захисники.

Допомога від США

Варто зауважити, що США останнім часом стали значно частіше оголошувати нові пакети військової допомоги Україні.

Така активізація пов'язана з тим, що вже 20 січня пройде інавгурація Дональда Трампа. І адміністрація президента Джо Байдена хоче до цієї дати використати всі кошти, які були виділені на допомогу Україні.

30 грудня президент США Джо Байден направив близько 2,5 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Зокрема, 1,24 млрд доларів спрямували на пакет військової допомоги Україні, який надають із запасів Пентагону. Тобто поставки мають розпочатися досить швидко. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО і не тільки.

Ще 1,22 млрд доларів виділили на пакет допомоги в рамках програми USAI. Це означає, що зброю, яку отримає Україна, замовили в американської промисловості.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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