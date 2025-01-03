Зеленський: Робитимемо все, щоб у січні стабілізувати фронт

Україна зробить все, щоб у січні 2025 року стабілізувати фронт, але багато чого залежить від поставок зброї, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного з першою леді Оленою Зеленською інтерв'ю "Єдиним новинам", опублікованому у четвер, 3 січня.

"Зробимо все, принаймні, щоб в січні була стабілізація фронту. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли (військова допомога Україні. - Ред.), тому що у нас є графіки, і ми очікуємо, і воно вже йде. Будемо очікувати, що нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки. Залежить цей пазл від багатьох деталей, але ми думаємо, що це важливий момент", - заявив президент України.

Нині найскладніша ситуація - на східній ділянці фронту через перевагу РФ у кількості, констатував Зеленський. "Там просто більше ворога. Набагато більше, ніж на інших напрямках. Безумовно, й на інших напрямках наші хлопці молодці, але тут без перебільшень нині зосереджені їхні головні бригади. Не вистачало сюди резервів, і це також факт, а, отже, не вистачало ротацій, тому їхнє просування - те, що вони (росіяни - Ред.) тиснуть на хлопців, які втомлені, це також факт", - наголосив Зеленський.

Зеленський: Курськ - дуже сильний козир в усіх перемовинах

Однак, за словами Зеленського, стабілізація фронту залежить не лише від постачання зброї партнерами, а й від військових, які зараз навчаються. "Батальйонів, які зараз озброюються за кордоном. Ми розуміємо приблизно, що в січні ми повинні все це отримати і, згідно з нашими всіма шляхами стабілізації фронту, повинні військові це виконати, є таке завдання", - вказав він.

Всі ці фактори, за його словами, впливають й на те, наскільки деякі партнери вірять в перемогу України чи сумніваються в ній. Зеленський наголосив, що цьогоріч Україна має зробити якомога більше для того, щоб ті країни, які не є її союзниками, не мали аргументів, аби говорити про "заморожений конфлікт" у 2025 році - таких, як просування військ РФ на фронті.

"Курськ - дуже сильний козир в усіх перемовинах. Особливо з країнами, які нам дуже важливі, особливо з країнами Глобального Півдня, - сказав він. - Тому що вони були настільки під впливом "непереможної" Росії, російської армії".

Зокрема, на думку Зеленського, розгортання північнокорейських військових на територію Курщини стало тактичною помилкою росіян.

Зеленський: Вдалося зірвати плани РФ щодо окупації Харкова, Сум і Запоріжжя

Говорячи про здобутки 2024 року, Зеленський, серед іншого, вказав на підписання безпекових угод з 27 країнами, що дало Україні понад 40 мільярдів доларів підтримки різного виду, юридичне відкриття перемовин про вступ до ЄС, а також на домовленість з НАТО про п'ять додаткових систем ЗРК Patriot.

Та одним із найголовніших здобутків України став зрив планів РФ щодо окупації Харкова, Сум і Запоріжжя, вказав він.