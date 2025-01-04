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АНАЛІТИКА

«Столітня угода» між Україною та Британією вже на завершальному етапі, - ОП

«Столітня угода» між Україною та Британією вже на завершальному етапі, - ОП

 

Україна і Британія провели переговори щодо укладення "столітньої угоди". Узгодження проєкту документа перебуває на завершальному етапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Як зазначили в ОП, між Україною та Британією відбувся п'ятий раунд переговорів щодо "столітньої угоди". Переговори відбулися в розвиток домовленостей, яких досягли президент України Володимир Зеленський і прем'єр Британії Кір Стармер 23 грудня минулого року.

"Узгодження проєкту документа перебуває на завершальному етапі", - додали в Офісі президента.

Під час переговорів заступник керівника ОП Ігор Жовква наголосив, що Україна вдячна Британії за лідерство в підтримці України.

"Укладення нової фундаментальної угоди між нашими державами стане історичною подією в нашій співпраці. Це ще раз доводить, що Велика Британія була, є і буде надійним другом і партнером України", - наголосив він.

Українська та британська делегації погодили наступні кроки щодо завершення роботи над текстом угоди.

"Столітня угода"

Нагадаємо, про підготовку "столітньої угоди" між Україною і Британією стало відомо минулого року.

Як зазначав в інтерв'ю РБК-Україна посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс, така угода зміцнить співробітництво між країнами у сфері безпеки, а також у сфері культури, у сфері технологій, у сфері освіти, в економічних сферах.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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