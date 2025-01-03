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У Міноборони затвердили Антикорупційну програму на 2025-2026 роки

 

Міністерство оборони України розпочало реалізацію стратегічних напрямів протидії зловживанням в оборонному секторі відповідно до комплексної антикорупційної програми на 2025-2026 роки.

Як повідомляється на сайті Міноборони, передбачено системні зміни в ключових галузях діяльності відомства, що ґрунтуються на культурі доброчесності та відповідальності серед військових чиновників і держслужбовців.

Міноборони на 2025-2026 роки запланувало низку стратегічних заходів, зокрема: удосконалення законодавства у сфері оборони для усунення прогалин і вразливостей; повну інвентаризацію військового майна та оформлення прав на нерухомість і землю; запуск електронної системи контролю за використанням пального; проведення аудиту й оцінки об'єктів інтелектуальної власності; впровадження прозорих механізмів оборонних закупівель; створення державної системи забезпечення якості оборонної продукції; розроблення автоматизованої системи оцінки об'єктів інтелектуальної власності; створення системи контролю якості оборонної продукції.

Зазначено, що моніторинг ефективності заходів проводитиме департамент із запобігання та виявлення корупції. Він здійснюватиме регулярний аналіз виконання програми, а результати оцінки публікуватимуть на офіційному вебсайті міністерства для забезпечення прозорості впровадження антикорупційних ініціатив.

Також запроваджується комплексна система навчання, що охоплює курси підвищення кваліфікації та спеціалізовані тренінги з антикорупційного законодавства.

"Реалізація програми сприятиме зміцненню обороноздатності держави через підвищення ефективності використання ресурсів та розбудову системи доброчесності відповідно до стандартів НАТО", - наголосили у відомстві.

Антикорупційна програма на 2025-2026 роки затверджена відповідним наказом Міністерства оборони України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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