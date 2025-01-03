IT-коаліція: Україна отримала техніку для ЗСУ на понад 3 мільйони євро

Україна посилює технологічні спроможності Сил оборони разом із союзниками IT-коаліції. Так, Україна отримала від партнерів із Естонії, Нідерландів та Люксембургу чергову масштабну поставку техніки на понад 3,3 млн євро.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

ІТ-коаліція - спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн"), яка зосереджена на наданні підтримки Міноборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

Зокрема, в комплект поставки входять:

* 1 026 робочих місць для реєстру "Оберіг" - ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів,

* 1 000 ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у Збройних Силах України,

* обладнання для центру обробки даних ЗСУ,

* 20 000 ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA,

* 3 520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.

"Ця допомога є частиною масштабної програми IT-коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних", - зазначив Умєров.

Наприкінці грудня повідомлялося, що в новій версії застосунку "Армія+" було покращено криптографічне шифрування для того, щоб підвищити рівень безпеки персональних даних військовослужбовців.

Перед тим стало відомо, що Міністерство оборони за підтримки німецького уряду підписало контракт з компанією ICEYE - лідером у галузі SAR-супутників. Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій. Командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE.