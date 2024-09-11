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WSJ: Захід підштовхує Україну думати про план «Б» у війні з Росією
12:41 11.09.2024 |
США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план своїх досягнень на наступний рік війни з Росією.
Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
США та європейські союзники все ще підтримують довгострокову заявлену мету президента України Володимира Зеленського - витіснити Росію з усієї території України.
Але з огляду на те, що громадська підтримка у деяких ключових прихильників України слабшає, а Росія робить повільні успіхи на місцях, деякі європейські дипломати кажуть, що Україна повинна бути більш реалістичною у своїх цілях у війні. Це могло б допомогти західним посадовцям відстоювати перед своїми виборцями необхідність надання Україні зброї та допомоги.
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідають Україну в середу, щоб зустрітися з українськими посадовцями. Зокрема, щоб обговорити, як краще визначити перемогу України, і яка допомога їй для цього знадобиться, за словами офіційних осіб.
Кілька інших високопоставлених американських і європейських посадовців відвідали Київ протягом останніх двох тижнів. Переговори вказують на постійне джерело напруженості у відносинах між Києвом і Заходом - узгодження бажання вивести війська глави Росії Владіміра Путіна з України з військовою реальністю на місцях.
Високопоставлені європейські посадовці кажуть, що Києву повідомили: повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа реально зробити не можуть.
Блінкен заявив у вівторок, що його поїздка була частково спрямована на те, щоб побачити, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент, які цілі і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби".
Блінкен сказав, що він і Леммі доповідатимуть президенту Байдену і прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру, які потім обговорять це питання під час зустрічі в п'ятницю. Це може стати прелюдією до того, як США і Британія дадуть згоду на використання Україною ракет дальнього радіуса дії для ураження цілей на території Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточного рішення ще не прийнято.
У Вашингтоні речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поїздка до Києва не мала на меті примусити Україну до переговорів: "Безумовно, завершення конфлікту шляхом переговорів є найбільш вірогідним результатом, але коли це станеться, і за яких умов та обставин, це буде залежати від президента Зеленського".
Західні офіційні особи заявляють, що хоча Путін стверджує, що хоче розпочати мирні переговори, його заяви не є добросовісними. Путін продовжує вірити, що він може досягти військових успіхів, необхідних для знищення незалежності України.
Нагадаємо, 10 вересня президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.
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