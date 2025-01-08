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В МОУ розповіли про голосування на виборах до антикорупційної ради попри DDoS-атаку
10:51 08.01.2025 |
Кібератака не завадила розпочати онлайн-голосування на виборах членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Процес був захищений технічною командою, і вже понад 100 тисяч громадян змогли віддати голоси за кандидатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони.
За даними оборонного відомства, протягом 7 січня 101 215 громадян України взяли участь в інтернет-голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ.
"Попри DDoS-атаку, технічна команда захистила процес голосування. Спроби вплинути на перебіг конкурсу були зупинені", - передали в міністерстві.
Також зазначається, що на тлі таких кібератак на IT-інфраструктуру країни голосування "було доступне виключно для користувачів українських мереж".
Вказується, що користувачі звернули увагу "на значну кількість голосів з однакової IP-адреси".
"Це пояснюється тим, що Міноборони застосовує сервіси Cloudflare для захисту від кіберзагроз. Подібні технології також можуть використовуватися на пристроях користувачів з увімкненими програмними засобами, що анонімізують трафік (наприклад, Private Relay на macOS або iOS)", - пояснили у відомстві.
В МОУ додали, що в результаті в логах голосування для ряду користувачів, які вже віддали свої голоси, реєструвалась IP-адреса 127.0.0.1.
"Особа кожного користувача верифікувалась завдяки авторизації через партнерські сервіси BankID та Дія.Підпис, а спеціально призначена команда швидкого реагування контролювала прозорість процесу", - йдеться в публікації міністерства.
Що стосується участі в онлайн-голосуванні українських захисників на фронті, то завдяки доступу до сайту через термінали Starlink та технічному супроводу вони також змогли віддати свої голоси на виборах складу антикорупційної ради при МОУ.
"Результати онлайн-голосування надані Комісії із забезпечення проведення конкурсу для перевірки та будуть офіційно оприлюднені протягом 5 робочих днів", - додали в міністерстві.
Раніше повідомлялося, що 26 грудня 2024 року Міноборони України анулювало результати онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради, та перенесло його на 7 січня 2025 року.
У відомстві тоді пояснили, що причиною рішення стали технічні неполадки, серед яких нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів.
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