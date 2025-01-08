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Інтернет-голосування щодо обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони триває у вівторок до 21:00
16:47 07.01.2025 |
Почалось повторне голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.
Воно триватиме до 21:00 на офіційному ресурсі МО: https://rgk.vote.mod.gov.ua/
Серед кандидатів - учасники війни, журналісти, громадські активісти та фахові правники.
Зокрема, серед кандидатів -Юрій Гудименко, ветеран, співзасновник руху "Демократична Сокира" (номер 7).
А також кандидат від Асоціації правників України - адвокат
Андрій Романчук, партнер корпоративної практики і голова напрямку оборони та мілтех юридичної компанії AVELLUM (номер 4)
Кандидат від Українського правничого товариства - Віктор Біщук, ветеран війни проти росії, головний редактор "Львівської пошти" (номер 31)
Ще одна кандидатка - Тетяна Ніколаєнко, журналістка видання "Цензор.Нет" (номер 23).
Одночасно можна проголосувати за всіх чотирьох кандидатів.
Нагадуємо, що члени Антикорупційної ради контролюватимуть діяльність Міністерства оборони України протягом наступних двох років. Тим самим, контролюватимуть, як витрачаються ваші податки.
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