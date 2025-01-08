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Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій

15:56 08.01.2025 |

Право, Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій".

Відповідна позначка з'явилася в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №12102 встановлює законодавчий механізм внесення організацій до переліку терористичних. До цього списку вноситимуться організації, які здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами та створюють загрозу державній безпеці. Відповідно до закону, ведення переліку терористичних організацій покладається на Службу безпеки України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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