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Елеонор Рузвельт
У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
У Верховній Раді у вівторок, 7 січня, зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Його авторами стала опозиційна фракція Європейська солідарність на чолі з Петром Порошенком.
Текст законопроєкту поки що не опублікований.
Депутати також зареєстрували проєкт постанови №12381 зі зверненням до Кабінету міністрів стосовно вжиття невідкладних заходів щодо припинення транзиту російської нафти в інтересах захисту національної безпеки України.
Законопроєкт передбачає пряму заборону транзиту російської нафти через територію України всіма видами транспортної інфраструктури, зокрема нафтопроводом "Дружба", повідомила співавторка законопроєкту Ірина Геращенко.
Уряд України повинен розробити механізм і графік повного припинення транзиту протягом трьох місяців із моменту ухвалення закону.
Винятки можливі лише для виконання міжнародних зобов'язань чи рішень ЄС.
Постанова зобов'язує уряд розробити і представити план припинення транзиту протягом 30 днів із моменту ухвалення постанови; провести оцінку економічних, соціальних та екологічних наслідків для України та представити звіт; узгодити кроки з міжнародними партнерами, щоб уникнути негативних дипломатичних чи економічних наслідків.
З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу після закінчення п'ятирічного контракту між Газпромом і Нафтогазом.
Контракт на транзит російської нафти чинний ще п'ять років: у 2019-му Укртранснафта та Транснєфть домовилися продовжити його на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.
З 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив часткове ембарго на імпорт російської нафти, яке поки що не стосується постачань південною гілкою нафтопроводу "Дружба" - до Угорщини, Словаччини й Чехії.
Чехія у 2025 році збирається відмовитися від російської нафти, але Угорщина й Словаччина таких планів не заявляли.
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