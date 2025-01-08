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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що регулює виплату пенсій для зрадників - нардеп

17:28 08.01.2025 |

Право, Політика

 

Верховна Рада в першому читанні проголосувала урядовий законопроєкт №10355, що регулює виплату пенсій для зрадників, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Як написав він у телеграм-каналі, на підтримку законопроєкту проголосували 233 народних депутати.

За словами нардепа, пропонується, що такі пенсії не перевищуватимуть прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і виплачуватимуться тільки під час відбування покарання.

Назва законопроєкту: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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