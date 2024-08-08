Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держдеп: Іронічно, що Росія, яка напала на Україну, говорить про «провокацію» в Курську

 

Речник Державного департаменту США Метью Міллер вказав на іронічність заяви російського правителя Владіміра Путіна про те, що нинішні події в Курській області є "провокацією" України.

Про це він сказав на брифінгу в середу, 7 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Міллер підтвердив, що США "перебувають на зв'язку з українцями" стосовно подій у Курській області, але коментувати замість української сторони їх не будуть.

"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно (в оригіналі: It's a bit rich coming from them. - Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", - додав він.

Речник Держдепу додав, що рішення про те, як Україна здійснює свої військові операції, "ухвалює Україна", водночас політика США стосовно завдання ударів по російській території західною зброєю не зазнала змін.

З вівторка, 6 серпня, росіяни повідомляють про спроби України прорватися на територію Курської області. Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні.

Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

У США раніше говорили, що хочуть зв'язатись із Києвом для уточнення інформації про події в Курській області.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,9847
  0,0534
 0,13
EUR
 1
 44,7676
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7464  0,09 0,22 41,3611  0,09 0,22
EUR 44,5164  0,17 0,38 45,2832  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9750  0,09 0,21 40,9950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес