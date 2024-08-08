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Держдеп: Іронічно, що Росія, яка напала на Україну, говорить про «провокацію» в Курську
22:20 07.08.2024 |
Речник Державного департаменту США Метью Міллер вказав на іронічність заяви російського правителя Владіміра Путіна про те, що нинішні події в Курській області є "провокацією" України.
Про це він сказав на брифінгу в середу, 7 серпня, повідомляє "Європейська правда".
Міллер підтвердив, що США "перебувають на зв'язку з українцями" стосовно подій у Курській області, але коментувати замість української сторони їх не будуть.
"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно (в оригіналі: It's a bit rich coming from them. - Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", - додав він.
Речник Держдепу додав, що рішення про те, як Україна здійснює свої військові операції, "ухвалює Україна", водночас політика США стосовно завдання ударів по російській території західною зброєю не зазнала змін.
З вівторка, 6 серпня, росіяни повідомляють про спроби України прорватися на територію Курської області. Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні.
Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
У США раніше говорили, що хочуть зв'язатись із Києвом для уточнення інформації про події в Курській області.
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