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Трамп висловився про триденне «перемир'я» Путіна
23:43 05.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція Владіміра Путіна про так зване "триденне перемирʼя" - це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.
Про це він сказав журналістам під час спілкування в Білому домі 5 травня, повідомляє "Європейська правда".
Трамп, говорячи про "мирні зусилля" в контексті російсько-української війни, сказав, що "ми перебуваємо в хорошому становищі для укладення угоди", і обидві сторони цього прагнуть.
"Як ви знаєте, Путін щойно оголосив про триденне перемир'я, що не здається великим досягненням, але це дуже багато, якщо знати, з чого ми починали", - сказав він.
Президент США пояснив, що, на його думку, раніше Росія не була готова ні до якого "перемирʼя", бо його попередник Джо Байден "три роки не розмовляв з Путіним".
Раніше Путін оголосив про чергове "перемир'я" в російсько-українській війні - у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог раніше відкинув оголошену хазяїном Кремля пропозицію "триденного перемирʼя", заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.
У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне ‘перемир'я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, в той же час не погіршуючи свої позиції на фронті.
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