Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 03:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
CERT-UA помітив зміну тактики російських хакерів: операції готують пів року
22:58 05.05.2025 |
Держспецзв'язку оприлюднила аналіз хакерських атак за друге півріччя 2024 року. У звіті, який підготувала команда CERT-UA, повідомляється, що енергетичний сектор залишається пріоритетною ціллю російських хакерів, які змінюють тактику на користь довготривалих операцій.
Хакери використовують атаки на ланцюги постачання (supply chain) як основний вектор проникнення. Передусім вони приділяють увагу компрометації постачальників спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується на об'єктах критичної інфраструктури.
Такі компанії часто не мають достатнього рівня кіберзахисту, а їхній злам відкриває хакерам нові можливості для подальшого розширення доступу до критичних систем.
Разом з тим, атаки на енергетичний сектор трансформувалися у складніші та триваліші операції, реалізація яких може займати шість-вісім місяців. Вони вимагають від зловмисників нових підходів до прихованого проникнення, утримання доступу й використання слабких місць у суміжних системах.
Російські APT-групи (хакерські угруповання) продовжують діяти, використовуючи знання внутрішньої архітектури українських енергосистем, що вже були атаковані раніше.
Противник здійснює спроби відновити доступ до історично скомпрометованих сегментів інфраструктури, постійно шукаючи нові точки входу.
Ці точки завжди існуватимуть через динамічність і складність інфраструктури, що робить ситуацію особливо небезпечною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
ТОП-НОВИНИ
|Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
|Кубілюс: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Трамп висловився про триденне «перемир'я» Путіна
|Генпрокурор Канади подав позов про конфіскацію російського літака «Руслан». Його обіцяли передати Україні
|У Греції заперечують наміри допомогти Україні із системами Patriot
|CERT-UA помітив зміну тактики російських хакерів: операції готують пів року
|Трамп висловився за співпрацю з Ердоганом у припиненні війни РФ проти України
|«Слуга народу» підтримує ратифікацію угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду – Арахамія
|Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів
Бізнес
|Mercedes локалізує одну зі своїх моделей спеціально для американського ринку і збиратиме її в Алабамі
|TikTok у ЄС оштрафували на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю
|Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії
|Тепер можна редагувати спільні знімки в Google Photos
|На Android з'явився новий віджет Gemini із швидким доступом до функцій
|OpenAI оновила ChatGPT — тепер чат-бот підкаже, що купити онлайн
|Gemini отримав вбудований редактор зображень