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АНАЛІТИКА

У Греції заперечують наміри допомогти Україні із системами Patriot

 

Греція наразі не планує передавати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot, хоча згадувалась у ЗМІ як одна з держав, з якою нібито ведуться подібні переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це представник грецького уряду заявив агентству Reuters.

Напередодні The New York Times у своїй публікації заявило, що Україна в найближчі тижні може отримати дві додаткові системи Patriot, причому Греція може бути постачальником однієї з них.

Але офіційні Афіни відкинули причетність до таких переговорів.

"Про постачання Україні систем Patriot з Греції не йдеться", - заявив агентству Reuters представник грецького уряду.

Греція з 2022 року надала Україні ракети, бойові машини піхоти, фугасні снаряди, боєприпаси та протитанкові ракети. Але питання оборони для неї має особливе значення через напружені відносини із Туреччиною.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив припущення, що Україна отримає необхідну кількість систем протиповітряної оборони в результаті укладення угоди про корисні копалини зі США.

Українська сторона не раз зверталась до США з проханням надати їй системи ППО, а адміністрації Трампа пропонувала придбати установки за допомогою країн Європи.
Ключові теги: Греція
 

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