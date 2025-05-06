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Трамп висловився за співпрацю з Ердоганом у припиненні війни РФ проти України
22:56 05.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче співпрацювати з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб припинити війну Росії проти України. Він написав про це у соцмережі Truth Social після телефонної розмови з Ердоганом 5 травня.
Трамп назвав розмову, під час якої, за його словами, йшлося про широкий спектр тем, зокрема війну Росії в Україні, Сирію і Газу, «дуже доброю і продуктивною».
Президент США зазначив, що турецький лідер запросив його до Туреччини «в майбутньому», і що той також приїде до Вашингтона, але не сказав, коли.
«Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Ердоганом, щоб припинити цю абсурдну, але смертельну війну між Росією та Україною», - написав Трамп.
Подробиць про те, яку саме роль відіграватиме президент Туреччини, Трамп не навів.
В офісі президента Туреччини також це не коментували, але заявили, що Ердоган привітав зусилля США щодо припинення війни.
В останні місяці Вашингтон активізував зусилля щодо припинення війни між Росією і Україною. Президент США Дональд Трамп 25 квітня закликав Україну і Росію зустрітися для переговорів на високому рівні для укладення угоди про припинення війни між ними після того, як посланець Білого дому Стів Віткофф зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив 27 квітня, що мирна угода між Росією та Україною має бути укладена найближчим часом, а Вашингтон намагається визначити, чи варто продовжувати виконувати роль посередника. Він не сказав, як довго адміністрація Трампа готова чекати на прорив.
30 квітня український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, якщо побачить готовність Росії до «складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму».
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