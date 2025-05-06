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АНАЛІТИКА

«Слуга народу» підтримує ратифікацію угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду – Арахамія

17:44 05.05.2025 |

Політика

 

Фракція "Слуга народу" в Верховній Раді зустрінеться з учасниками переговорів, які готували підписання угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду і обговорить її на своєму засіданні, повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"Найближчими днями на фракції ми обговоримо всі деталі, для цього ми запросили наших перемовників. Мій попередній прогноз, що все буде гаразд. І ми найближчим часом ратифікуємо цю угоду для того, щоб продовжувати нашу ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами", - сказав Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За його словами, настрої всередині фракції говорять про те, що "ми усвідомлюємо нашу відповідальність як парламентарів за майбутнє країни".

"І ми розуміємо, що сьогодні головний перемовник зі Сполученими Штатами - президент Володимир Зеленський, і звичайно, ми будемо підтримувати його зусилля, спрямовані на посилення ефективності цих перемовин, і угода про економічну співпрацю - це логічне продовження таких зусиль", - підкреслив Арахамія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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