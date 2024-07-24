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Незаконна приватизація нафтопроводу: Медведчуку повідомили про нову підозру
11:41 24.07.2024 |
Правоохоронці зібрали докази, що доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році. Про підозру повідомлено екснардепу-зраднику Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту "Прикарпатзахідтрансу", які заволоділи та управляли нафтопроводом.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За матеріалами справи, організатором схеми з незаконної приватизації виступив підозрюваний СБУ у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук.
Зазначається, що він почав її реалізацію у 2015 році і діяв у координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ.
До схеми Медведчук залучив третіх осіб, які згодом отримали керівні посади на підприємстві, яке "приватизувало" вказаний нафтопровід.
Як свідчать матеріали провадження, нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.
"Утім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми", - йдеться у матеріалах справи.
Після заволодіння "трубою" Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою.
"Відповідна інформація підкріплена доказами, які є у розпорядженні НАБУ та СБУ, а також показами самого Віктора Медведчука, які були добровільно та з усвідомленням сказаного надані ним до обміну з РФ", - наголосили в СБУ.
Як нагадали спецслужби, з травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.
Наразі досудове розслідування триває. Проводиться комплекс заходів для притягнення підозрюваних, які перебувають за кордоном, до відповідальності, а також встановлюється коло всіх причетних до цієї незаконної оборудки.
Відповідно до вчинених злочинів, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 - введення в оману суду або іншого уповноваженого органу;
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 - організація набуття, володіння та використання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм у лютому 2021 року ввів у дію рішення РНБО, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" державі.
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