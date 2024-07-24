Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Незаконна приватизація нафтопроводу: Медведчуку повідомили про нову підозру

11:41 24.07.2024 |

Політика

 

Правоохоронці зібрали докази, що доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році. Про підозру повідомлено екснардепу-зраднику Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту "Прикарпатзахідтрансу", які заволоділи та управляли нафтопроводом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, організатором схеми з незаконної приватизації виступив підозрюваний СБУ у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук.

Зазначається, що він почав її реалізацію у 2015 році і діяв у координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ.

До схеми Медведчук залучив третіх осіб, які згодом отримали керівні посади на підприємстві, яке "приватизувало" вказаний нафтопровід.

Як свідчать матеріали провадження, нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.

"Утім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми", - йдеться у матеріалах справи.

Після заволодіння "трубою" Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою.

"Відповідна інформація підкріплена доказами, які є у розпорядженні НАБУ та СБУ, а також показами самого Віктора Медведчука, які були добровільно та з усвідомленням сказаного надані ним до обміну з РФ", - наголосили в СБУ.

Як нагадали спецслужби, з травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.

Наразі досудове розслідування триває. Проводиться комплекс заходів для притягнення підозрюваних, які перебувають за кордоном, до відповідальності, а також встановлюється коло всіх причетних до цієї незаконної оборудки.

Відповідно до вчинених злочинів, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 - введення в оману суду або іншого уповноваженого органу;
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 - організація набуття, володіння та використання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм у лютому 2021 року ввів у дію рішення РНБО, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" державі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2174
  0,0142
 0,03
EUR
 1
 44,7044
  0,0649
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0815  0,05 0,12 41,7474  0,05 0,13
EUR 44,6722  0,22 0,49 45,5415  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес