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В Україні створили кумулятивну міну з ударним ядром ПТМ-Л1
Український оборонно-промисловий комплекс розробив нову кумулятивну міну з ударним ядром ПТМ-Л1. Фото новинки оприлюднив оглядач GrandpaRoy2 у своєму Х-акаунті.
Міна адаптована для дистанційного мінування за допомогою безпілотників. Вона оснащена магнітним підривачем, який схожий на механізм радянської протитанкової міни ПТМ-3.
Принцип дії підривача базується на зміні магнітного поля: при наїзді або проїзді над міною відбувається підрив. Завдяки такому підривачу міну неможливо знешкодити без детонації, адже будь-яка взаємодія викликає підрив через вплив магнітного поля Землі.
При вибуху міна формує кумулятивне ударне ядро (Explosively Formed Projectile, EFP), яке здатне пробити корпус бронетехніки, знищити екіпаж та внутрішні системи.
Хоча технічні характеристики ПТМ-Л1 залишаються засекреченими, у квітні 2024 року видання «Мілітарний» повідомляло про розробку в Україні низки аналогів радянських мін, зокрема МОН-50, МОН-100, МОН-200 та ТМ-62П.
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