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АНАЛІТИКА

В Україні створили кумулятивну міну з ударним ядром ПТМ-Л1

В Україні створили кумулятивну міну з ударним ядром ПТМ-Л1

 

Український оборонно-промисловий комплекс розробив нову кумулятивну міну з ударним ядром ПТМ-Л1. Фото новинки оприлюднив оглядач GrandpaRoy2 у своєму Х-акаунті.

Міна адаптована для дистанційного мінування за допомогою безпілотників. Вона оснащена магнітним підривачем, який схожий на механізм радянської протитанкової міни ПТМ-3.

Принцип дії підривача базується на зміні магнітного поля: при наїзді або проїзді над міною відбувається підрив. Завдяки такому підривачу міну неможливо знешкодити без детонації, адже будь-яка взаємодія викликає підрив через вплив магнітного поля Землі.

В Україні створили кумулятивну міну з ударним ядром ПТМ-Л1При вибуху міна формує кумулятивне ударне ядро (Explosively Formed Projectile, EFP), яке здатне пробити корпус бронетехніки, знищити екіпаж та внутрішні системи.

Хоча технічні характеристики ПТМ-Л1 залишаються засекреченими, у квітні 2024 року видання «Мілітарний» повідомляло про розробку в Україні низки аналогів радянських мін, зокрема МОН-50, МОН-100, МОН-200 та ТМ-62П.
За матеріалами: gagadget.com
 

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