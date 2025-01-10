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Білий дім: Санкції проти РФ – не розмінна монета для переговорів, жодна зі сторін до них не готова
22:53 10.01.2025 |
Адміністрація Байдена відкинула припущення, що нові санкції проти Росії були введені в якості розмінної монети в переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки станом на зараз немає очікувань, що сторони готові до таких переговорів.
Таку позицію озвучив у п'ятницю на брифінгу для журналістів радник Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Це (запровадження санкцій проти РФ - ред.) не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів», - зауважив Кірбі.
Він вкотре підкреслив, що рішення про введення додаткових санкцій ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичному секторі. При цьому Кірбі підтвердив, що раніше масштабні санкції в цій сфері відкладалися для того, щоби утримати підвищення цін на енергоносії в Сполучених Штатах.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів США у п'ятницю оголосило про запровадження масштабного пакета санкцій проти енергетичного сектору Росії. До списку обмежень потрапили сотні танкерів тіньового флоту РФ, найбільша комерційна судноплавна компанія «Совкомфлот», нафтовидобувні компанії «Газпром Нафта» та «Сургутнафтогаз» разом із їх «доньками».
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