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Туск повідомив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії
18:03 10.01.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Міністерство культури Польщі та допис Туска в X (Twitter).
У четвер, 9 січня, міністр національної єдності України Олексій Чернишов відвідав Польщу, де зустрівся з міністеркою культури Польщі Ганною Врублевською.
"Міністри обговорили ключову роль культури у збереженні національної ідентичності, а також вплив культури на соціально-економічний розвиток обох країн", - розповіли у польському культурному відомстві.
Вже наступного дня, у п'ятницю, 10 січня, Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.
"Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Чекаємо на подальші рішення", - заявив польський прем'єр.
Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов'язкових умов вступу України в ЄС.
Раніше Український інститут національної пам'яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.
Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, яке стало каменем спотикання у відносинах між двома державами.
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