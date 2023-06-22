Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ дізнались, як ЄС схвалив 11-ий пакет санкцій проти РФ попри опір Греції та Угорщини

 

Агентство Reuters з'ясувало деталі того, як Євросоюз зміг схвалити 11-ий пакет санкцій проти Росії, проти якого раніше виступали Греція та Угорщина.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угорщина та Греція гальмували санкційний пакет через внесення Україною деяких їхніх компаній до списку спонсорів війни.

За інформацією агентства, вночі Україна вилучила п'ять грецьких судноплавних компаній зі списку воєнних спонсорів, заручившись підтримкою Афін.

Угорщина підтримала нові санкції, незважаючи на те, що її банк OTP залишився в списку України. Але Будапешт заявив, що повернеться до цього питання, коли ЄС обговорюватиме новий транш грошей для України з Європейського фонду миру, повідомили дипломати.

Іншим суперечливим питанням, яке гальмувало підтримку Німеччини, було включення до санкційного проєкту назв восьми китайських компаній, які, на думку ЄС, продавали російські товари, що могли допомогти Росії у війні.

Ці назви просочилися на публіку на початку травня, і відтоді, після контактів на високому рівні між Єврокомісією та Китаєм, Пекін взяв на себе зобов'язання чинити тиск на ці компанії, щоб припинити їхню діяльність, заявили дипломати.

В результаті п'ять китайських компаній були вилучені зі списку. Три компанії, що залишилися, зареєстровані в Гонконзі і маловідомі.

Одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії містить, серед іншого, обмеження на імпорт російської трубопровідної нафти та контроль за суднами, що заходять в європейські порти.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9494
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7563  0,04 0,12 37,3563  0,01 0,02
EUR 40,0733  0,06 0,14 40,9241  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес