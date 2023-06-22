ЗМІ дізнались, як ЄС схвалив 11-ий пакет санкцій проти РФ попри опір Греції та Угорщини

Агентство Reuters з'ясувало деталі того, як Євросоюз зміг схвалити 11-ий пакет санкцій проти Росії, проти якого раніше виступали Греція та Угорщина.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угорщина та Греція гальмували санкційний пакет через внесення Україною деяких їхніх компаній до списку спонсорів війни.

За інформацією агентства, вночі Україна вилучила п'ять грецьких судноплавних компаній зі списку воєнних спонсорів, заручившись підтримкою Афін.

Угорщина підтримала нові санкції, незважаючи на те, що її банк OTP залишився в списку України. Але Будапешт заявив, що повернеться до цього питання, коли ЄС обговорюватиме новий транш грошей для України з Європейського фонду миру, повідомили дипломати.

Іншим суперечливим питанням, яке гальмувало підтримку Німеччини, було включення до санкційного проєкту назв восьми китайських компаній, які, на думку ЄС, продавали російські товари, що могли допомогти Росії у війні.

Ці назви просочилися на публіку на початку травня, і відтоді, після контактів на високому рівні між Єврокомісією та Китаєм, Пекін взяв на себе зобов'язання чинити тиск на ці компанії, щоб припинити їхню діяльність, заявили дипломати.

В результаті п'ять китайських компаній були вилучені зі списку. Три компанії, що залишилися, зареєстровані в Гонконзі і маловідомі.

Одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії містить, серед іншого, обмеження на імпорт російської трубопровідної нафти та контроль за суднами, що заходять в європейські порти.