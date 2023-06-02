Фінансові новини
- |
- 02.06.23
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Привласнення ₴600 мільйонів Укртатнафти: СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського
23:19 02.06.2023 |
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ «Укртатнафта».
Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Служби безпеки України, передає Укрінформ.
"Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ «Укртатнафта». До організації оборудки причетний колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман", - йдеться в повідомленні.
Як свідчать матеріали слідства, за його ініціативою з рахунків Укртатнафти було виведено майже 600 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення РФ, імовірно з розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку.
Схема полягала в тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ «Укртатнафта» перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тисяч тонн сирої нафти.
Зазначається, що на момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.
Для реалізації оборудки колишній топменеджмент Укртатнафти створив «договір-клон», в якому змінив реквізити отримувача платежу. Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись із реальним постачальником нафти.
На підставі зібраних доказів складено підозру колишньому члену наглядової ради Укртатнафти та фактичному власнику компанії-нерезидента Михайлу Кіперману, на яку виведено майже 600 млн грн.
Підозра складена за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності.
У СБУ повідомили, що наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. У зв'язку з цим буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.
Комплексні заходи проводили спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Як повідомлялося, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти.
Після цього Укртатнафта перерахувала в бюджет понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених колишнім менеджментом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Привласнення ₴600 мільйонів Укртатнафти: СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського
|Порошенко привіз десантникам у Донецькій області тягач Foden та мобільний шиномонтаж
|Німеччина придбає 66 колісних БТР для України
|США допоможуть Україні побудувати «армію майбутнього» – Блінкен
|Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
|Байден: Ми працюватимемо над підготовкою українських пілотів на F-16
|Після трагедії у Деснянському районі Києва Кличко звернувся до Кабміну щодо відставки голови РДА
Бізнес
|ШІ-модель NVIDIA Neuralangelo здатна створювати 3D-об’єкти з 2D-відео
|Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499
|Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях
|BMW презентувала оновлену 5 серію
|Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
|Надія на порятунок людства. Науковці знайшли ліки проти супербактерій, їм допоміг штучний інтелект
|СПГ-танкери хочуть змусити втрачати менше газу