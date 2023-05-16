СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Фуксу

Служба безпеки викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Як повідомляють у пресцентрі СБУ, встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

За даними матеріалів розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.

"Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов'язання" цих об'єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур", - йдеться у повідомлення.

Як додали в Офісі генпрокурора, починаючи з 2018 року, підконтрольні Фуксу компанії взяли участь у понад 100 аукціонах з продажу майна неплатоспроможних банків, викупивши активи балансовою вартістю понад 100 млрд грн лише за 2 млрд грн.

Під час своїх махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн, уточнили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об'єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передали в управління АРМА.

Як повідомлялося, у квітні суд арештував корпоративні права газовидобувних підприємств екснардепа Котвицького та російського бізнесмена Фукса.

Раніше Фукс мав російське громадянство, від якого відмовився у червні 2021 року. Про це повідомив про це після того, як РНБО запровадила санкції проти нього і Дмитра Фірташа. Тоді ж бізнесмен також опублікував виписку з Федеральної податкової служби РФ, у якій сказано, що Павло Фукс не є платником податків у Росії.