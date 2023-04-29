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АНАЛІТИКА

Північна Македонія приєдналася до створення спецтрибуналу над РФ - Кулеба

 

Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до групи країн, які виступають за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Я вдячний нашим македонським друзям за те, що вони долучилися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - йдеться у повідомленні.

Напередодні Кулеба під час візиту до Кишинева заявив, що влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наполягає на створенні спеціального трибуналу, а не "гібридного трибуналу", для притягнення до відповідальності президента РФ Владіміра Путіна та інших російських лідерів за злочин агресії.

Як відомо, "гібридний трибунал" міг би поєднати національну юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.
 

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