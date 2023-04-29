Фінансові новини
- |
- 29.04.23
- |
- 01:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Північна Македонія приєдналася до створення спецтрибуналу над РФ - Кулеба
23:48 28.04.2023 |
Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до групи країн, які виступають за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Я вдячний нашим македонським друзям за те, що вони долучилися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - йдеться у повідомленні.
Напередодні Кулеба під час візиту до Кишинева заявив, що влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наполягає на створенні спеціального трибуналу, а не "гібридного трибуналу", для притягнення до відповідальності президента РФ Владіміра Путіна та інших російських лідерів за злочин агресії.
Як відомо, "гібридний трибунал" міг би поєднати національну юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
|Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента
|ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Північна Македонія приєдналася до створення спецтрибуналу над РФ - Кулеба
|Сім глав МЗС країн Північної Європи приїхали до Одеси
|Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків
|США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, - NYT
|Розробники S.T.A.L.K.E.R., спільно з Natus Vincere (NaVi) та MK Foundation придбали для ВСУ 100 автомобілів Volkswagen Transporter
|Зеленський призначив Венедіктову послом у Ліхтенштейні за сумісництвом
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
Бізнес
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США