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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання 4-х островів Курильського архіпелагу, т.зв. "Північних територій" територією Японії.

"Сьогодні прийнято важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету та територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що знаходяться під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ", - сказав Зеленський у відеозверненні у п'ятницю увечері.

Є заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Усі у світі це добре знають. І треба, нарешті, діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою", - наголосив він.

За його словами, "тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій".

"Цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу - реальне звільнення всього, що колись було захоплене і перебуває під контролем Кремля", - заявив президент.

Він зазначив, що "Росія на своєму прикладі покаже всім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна в наш час - це шлях до ослаблення та неминучого руйнування того, хто розпочинає таку війну".

"Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювалися і щоб мир був справді довгостроковим. Нічого не повинно залишитися загарбникам. Вірю: і для наших партнерів справедливість буде відновлена", - заявив Зеленський.

Після Другої світової війни у вересні 1951 був укладений мирний договір між Японією та союзниками, згідно з яким Японія відмовилася від прав на Курильські острови та території, суверенітет над якими набула за Портсмутським договором від 5 вересня 1905 року.

При цьому, згідно з офіційною позицією Японії, острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир та Хабомаї до складу Курильських островів (островів Тисіма) не входили, і від них Японія не відмовлялася. Представники СРСР запропонували внести до договору поправку про визнання суверенітету СРСР над Південним Сахаліном і Курильськими островами, проте це й ще низку пропозицій не було враховано, тому СРСР, Польща та Чехословаччина договір не підписали.

Ці острови вважаються Японією окупованими, що не дає змоги підписати мирний договір між Росією та Японією.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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