Фінансові новини
- |
- 08.10.22
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії
23:30 07.10.2022 |
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання 4-х островів Курильського архіпелагу, т.зв. "Північних територій" територією Японії.
"Сьогодні прийнято важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету та територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що знаходяться під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ", - сказав Зеленський у відеозверненні у п'ятницю увечері.
Є заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Усі у світі це добре знають. І треба, нарешті, діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою", - наголосив він.
За його словами, "тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій".
"Цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу - реальне звільнення всього, що колись було захоплене і перебуває під контролем Кремля", - заявив президент.
Він зазначив, що "Росія на своєму прикладі покаже всім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна в наш час - це шлях до ослаблення та неминучого руйнування того, хто розпочинає таку війну".
"Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювалися і щоб мир був справді довгостроковим. Нічого не повинно залишитися загарбникам. Вірю: і для наших партнерів справедливість буде відновлена", - заявив Зеленський.
Після Другої світової війни у вересні 1951 був укладений мирний договір між Японією та союзниками, згідно з яким Японія відмовилася від прав на Курильські острови та території, суверенітет над якими набула за Портсмутським договором від 5 вересня 1905 року.
При цьому, згідно з офіційною позицією Японії, острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир та Хабомаї до складу Курильських островів (островів Тисіма) не входили, і від них Японія не відмовлялася. Представники СРСР запропонували внести до договору поправку про визнання суверенітету СРСР над Південним Сахаліном і Курильськими островами, проте це й ще низку пропозицій не було враховано, тому СРСР, Польща та Чехословаччина договір не підписали.
Ці острови вважаються Японією окупованими, що не дає змоги підписати мирний договір між Росією та Японією.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила нового голову НБУ Пишного
|Зеленський заявив, що НАТО мало б завдати превентивний удар. Його речник пояснив, про що йшлося
|МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Американський бізнес в Україні вірить у завершення війни наступного року – Торгова палата
|Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії
|Президент Єврокомісії: EUR2 млрд із EUR5 млрд другої частини макрофіну буде виплачено Україні найближчими днями
|Порошенко везе з Британії для ЗСУ найбільший танковий тягач Oshkosh
|Українські військові почали проходити навчання із застосування ЗРК Aspide в Іспанії
|Країни ЄС досягли консенсусу щодо тренувальної місії для українських військових
Бізнес
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060