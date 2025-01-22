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АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся з президентом Ізраїля, обговорили спільні для країн виклики

 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом. Сторони порушили питання спільних для обидвох країн викликів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Глава Української держави відзначив важливість звільнення заручників. Українці розуміють, що доводиться переживати, коли рідних утримують у неволі, та радіють разом з усіма, коли люди повертаються з полону додому", - пише Офісу президента.

У тому ж числі президент, під час перемовин, висловив сподівання на подальшу безпеку та стабільність у всьому регіоні Близького Сходу.

Зокрема сторони обговорили спільні для обох держав виклики й узгодили напрями подальшої взаємодії, передусім у безпековій сфері.

Офіс президента додає, що серед основних тем перемовин також були способи досягнення справедливого й стійкого миру.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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