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У 2024 році українську мову рідною назвали 78% опитаних
У 2017 році таких було 68%, у 2015 році ˗ 60%, у 2006 році ˗ 52%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова, яке було презентоване в День Соборності 22 січня.
Відповіли, що і українська, і російська однаковою мірою є для них рідними, 13% опитаних (у 2006 році таку відповідь дали 16% респондентів у 2015 році ˗ 22%). Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%, у 2006 році таких було 31%, у 2015 році ˗ 15%.
Розмовляють вдома лише або переважно українською 70,5% опитаних, у 2015 році таких було 50%, у 2006 році - 46%. Розмовляють вдома лише або переважно російською 11% опитаних, у 2015 році таких було 24%, у 2006 році - 38%. Розмовляють приблизно однаковою мірою українською і російською 18% (у 2015 році - 25%, у 2006 році - 15%).
Спілкуються за межами дому (наприклад, на роботі, навчанні) лише або переважно українською 72% опитаних, у 2023 році таких було 65%, у 2015 році ˗ 46%. Лише або переважно російською ˗ 8% опитаних, у 2023 році ˗ також 8%, у 2015 році таких було 24% Розмовляють поза домом рівною мірою українською і російською 20% (у 2023 році ˗ 26%, у 2015 році ˗ 29%).
Опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, у червні 2024 року 95% опитаних вважають себе етнічними українцями, 2% - етнічними росіянам. До початку війни, у 2021 році, українцями вважали себе 87% респондентів, росіянами - 9%.
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