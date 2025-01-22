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АНАЛІТИКА

WSJ: Трамп доручив Келлогу закінчити війну за 100 днів, але навряд чи йому вдасться

 

Президент США Дональд Трамп доручив обраному ним на посаду спецпредставника з питань України генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів. Проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити, особливо в Росії, пише The Wall Street Journal.

"Скоріше вони кажуть, що роль Келлога як спеціального посланника в Україні, яка відбувається на тлі серії таких призначень, є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам", - йдеться у матеріалі.

Однак, наголошують у WSJ, укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним буде набагато складніше, ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії, коли він заявив, що нібито завершить війну ще до вступу на посаду.

Цього не сталося, і в день інавгурації Трампа Путін дав сигнал, що не поспішає врегулювати війну. Тоді він говорив, що метою будь-яких майбутніх переговорів "має бути не короткочасне перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довгостроковий мир".

Трамп у відповідь розкритикував вторгнення Росії, заявивши, що Путін "знищує Росію, не укладаючи угоди".

Крім того, відповідаючи на запитання репортера 21 січня, чи буде він впроваджувати додаткові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від переговорів, Трамп сказав, що це "звучить імовірно".

WSJ наголошує, що як представник Трампа в Україні Келлог консультуватиме його на переговорах, "але незрозуміло, чи Трамп потребує особливої поради".

Джон Болтон, який конфліктував із Трампом, коли обіймав посаду його радника з національної безпеки в Білому домі в 2018 і 2019 роках, сказав, що одного разу почув, як Трамп сказав, що йому подобається Келлог, тому що він "ніколи не висловлює свою думку, якщо я про це не запитую".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

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