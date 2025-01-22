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Порошенко у Брюселі обговорив з єврокомісаром з питань оборони Кубілюсом посилення ролі ЄС для забезпечення перемоги України

Порошенко у Брюселі обговорив з єврокомісаром з питань оборони Кубілюсом посилення ролі ЄС для забезпечення перемоги України

 

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко здійснив поїздку у Брюсель, де зустрівся з комісаром ЄС з питань оборони та космосу Адрюсом Кубілюсом і обговорив з ним посилення ролі Євросоюзу для забезпечення перемоги України, повідомляється на сайті політичної сили.

"Був радий особисто привітати давнього друга з призначенням на посаду члена Європейської Комісії. Вірю в успішність та лідерство Андрюса Кубілюса у зміцненні безпекової складової об'єднаної Європи, невід'ємним елементом якої є незалежна демократична Україна... Обговорили ситуацію на фронті, нагальні політичні, військові, економічні потреби нашої держави та перспективи завершення війни", - повідомив Порошенко.

Він відзначив важливість того, щоб ЄС брав на себе більше відповідальності за безпеку, мир та стабільність у Європі. "Маємо подвоїти зусилля демократичного світу для забезпечення перемоги України та інтеграції нашої держави до ЄС і НАТО", - наголосив Порошенко.


Порошенко у Брюселі обговорив з єврокомісаром з питань оборони Кубілюсом посилення ролі ЄС для забезпечення перемоги України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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