Каллас вірить, що Україна здатна виграти війну з допомогою ЄС

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що з необхідною підтримкою Євросоюзу Україна здатна виграти війну з Росією.

Про це Каллас заявила на щорічній конференції оборонного агентства ЄС, яку транслюють онлайн, повідомляє "Європейська правда".

Каллас сказала, що Європейський Союз вже виділив Україні 134 млрд євро, в тому числі 50 млрд євро на озброєння, а кількість українських солдатів, підготовлених країнами ЄС, досягне 75 тисяч до кінця січня.

Вона додала, що ЄС працює над 16-м пакетом санкцій проти Росії, та зазначила, що хоче розглянути більше використання знерухомлених активів РФ для допомоги Україні.

"Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну", - сказала Каллас.

Висока представниця ЄС наголосила, що єдина мова, якою говорить Владімір Путін, є мова сили. ЄС має силу, а сукупно економіка країн-членів ЄС у 17 разів більше за російську.

Каллас зазначила, що ЄС повинен показати Путіну, що той програє, і "зупинити його перед тим, які він нападе на когось із нас".

Днями Каллас заявила, що не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії.