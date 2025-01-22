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Зеленський у Давосі поговорив з Алієвим про катастрофу літака, спричинену Росією
14:12 22.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".
Зеленський ще раз висловив співчуття Алієву у зв'язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" та загибеллю людей.
"Докази з місця катастрофи очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду", - зауважив глава держави.
Зеленський і Алієв також обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпрацю в енергетичній сфері.
Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
"Азербайджанські авіалінії" заявили, що літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак був обстріляний із землі, та вимагав покарати представників РФ, винних у катастрофі.
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