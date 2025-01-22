Зеленський у Давосі поговорив з Алієвим про катастрофу літака, спричинену Росією

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Зеленський ще раз висловив співчуття Алієву у зв'язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" та загибеллю людей.

"Докази з місця катастрофи очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду", - зауважив глава держави.

Зеленський і Алієв також обговорили двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому: збільшення товарообігу між державами на перспективу, співпрацю в енергетичній сфері.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак був обстріляний із землі, та вимагав покарати представників РФ, винних у катастрофі.