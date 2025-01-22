Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони допустило до використання новий дрон — Poseidon

13:53 22.01.2025 |

Політика

Міноборони допустило до використання новий дрон — Poseidon

 

Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва. Його назвали Poseidon.

Про це повідомили в Міноборони.

Там розповіли, що цей комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань. Нові дрони оснащені електродвигунами й сучасною навігаційною системою.

«Посейдон» здатен виконувати завдання за температури від -20°С до +45°С, навіть під час сильного вітру. А заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника, додали в Міноборони.
За матеріалами: hromadske
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1661
  0,0110
 0,03
EUR
 1
 43,6419
  0,1421
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8740  0,12 0,28 42,5380  0,13 0,30
EUR 43,5280  0,00 0,00 44,3144  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,13 0,31 42,0800  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес