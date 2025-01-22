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Міноборони допустило до використання новий дрон — Poseidon
13:53 22.01.2025 |
Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва. Його назвали Poseidon.
Про це повідомили в Міноборони.
Там розповіли, що цей комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань. Нові дрони оснащені електродвигунами й сучасною навігаційною системою.
«Посейдон» здатен виконувати завдання за температури від -20°С до +45°С, навіть під час сильного вітру. А заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.
Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника, додали в Міноборони.
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