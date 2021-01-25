Дело о защите чести и достоинства Суркисов: инвестбанкир Фурса говорит о победе

Печерский суд в рамках иска Игоря, Григория и Рахмиля Суркисов о защите чести и достоинства отменил экспертизу публичных высказываний инвестбанкира из Dragon Capital Сергей Фурсы об упоминании в отчете Kroll связи братьев Суркисов с Игорем Коломойским и их участии в схемах вывода денег из ПриватБанка. Об этом Сергей Фурса сообщил на своей Facebook странице.

"Я выиграл у Суркисов. Выиграл еще не дело. Пока только апелляцию на экспертизу. Печерский суд постановил провести экспертизу моих слов в рамках иска Суркисов о том, что мои слова нарушили их честь и достоинство. Но на экспертизу они отправили другие слова. Не те, по которым подавали в суд. И суд отменил экспертизу", - написал инвестбанкир.

По его словам, судебное разбирательство продолжается и "...уже без экспертизы пытаемся выяснить, задел ли я честь и достоинство Суркисов когда обсуждал публичную информацию отчета Kroll о том, что Суркисы связанные лица с Коломойским и о том, как они там химичили в ПриватБанке".

В конце июля прошлого года в ряде СМИ появилась информация, что агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили деньги из банка до его национализации. Первой от этом сообщила американская газета Chicago morning star со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года, которая оказалась в распоряжении издания.

Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с экс-собственниками Приватбанка. Бизнесмены настаивали, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал - техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной. Однако 15 июня 2020 года они проиграли ПриватБанку в Верховном суде: им не удалось оспорить факт связанности с Коломойским. Подробнее тут.