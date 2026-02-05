Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.

Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками понад $850 млрд після угоди між SpaceX та xAI. За оцінками Forbes, злиття ракетобудівної компанії з бізнесом Маска у сфері штучного інтелекту та соціальних медіа збільшило його капітал на $84 млрд - до рекордних $852 млрд. Об'єднану компанію оцінили приблизно у $1,25 трлн.

До укладення угоди Маску належало близько 42% SpaceX вартістю $336 млрд, виходячи з попередньої оцінки компанії у $800 млрд. Він також контролював приблизно 49% xAI, що оцінювалася у $250 млрд під час недавнього раунду фінансування. Після злиття SpaceX отримала оцінку в $1 трлн, а xAI - $250 млрд, і тепер Маск, за підрахунками Forbes, володіє близько 43% об'єднаної структури, частка якої оцінюється у $542 млрд.

SpaceX стала найдорожчим активом підприємця з великим відривом. Окрім цього, Маск має приблизно 12% акцій Tesla вартістю $178 млрд, а також опціони ще на $124 млрд. Водночас у ці розрахунки не входить масштабний компенсаційний пакет, схвалений акціонерами Tesla, який потенційно може принести йому до $1 трлн у вигляді додаткових акцій, якщо компанія досягне амбітних фінансових цілей у найближче десятиліття.

Це вже друге велике об'єднання компаній Маска менш ніж за рік. Раніше він поєднав xAI із соціальною мережею X. Оскільки бізнесмен виступає і покупцем, і продавцем у подібних угодах, експерти інколи ставлять під сумнів заявлені оцінки. Очікується, що майбутнє IPO SpaceX може привернути ще більше уваги інвесторів і забезпечити публічну перевірку вартості компанії.

За останні місяці Маск встановив одразу кілька фінансових рекордів, послідовно перетнувши позначки у $500 млрд, $600 млрд і $700 млрд. Нині він приблизно на $578 млрд випереджає другу найбагатшу людину світу - співзасновника Google Ларрі Пейджа. Такий розрив означає, що Маск уже наблизився до ще одного символічного рубежу і потенційно може стати першим у світі трильйонером.

