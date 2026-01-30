Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн

Ціни на рекламу під час фінальної гри сезону американського футболу (Super Bowl), яку покажуть 8 лютого, досягли $10 млн. Про це керівник відділу глобальної реклами телеканалу NBC Марк Маршалл заявив агентству Bloomberg.

За словами Маршалла, глядачі Суперкубка Національної футбольної ліги (NFL) можуть очікувати більше реклами від технологічних, фармацевтичних та wellness-компаній, поки вони дивитимуться матч між Seattle Seahawks та New England Patriots.

Майже 40% цьогорічних спонсорів не були залучені торік, додав він.

"Ніщо так не підвищує впізнаваність бренду, як Супербоул, і саме тому компанії продовжують активно інвестувати в нього", - сказав Маршалл.

NFL продовжує зміцнювати свої позиції серед рекламодавців і виділяється серед численних великих спортивних подій цього року, зазначив Маршалл. Ціни за 30-секундний рекламний ролик під час Супербоулу в середньому становлять $8 млн, приблизно так само, як і торік.

Торішній Супербоул став найпопулярнішою телевізійною подією в історії США - 128 млн людей дивилися, як Philadelphia Eagles перемогли Kansas City Chiefs. Матч транслювався на телеканалі Fox, стримінговому сервісі Tubi та інших платформах.

Цього року великий обсяг спортивних трансляцій може змусити компанії уважніше планувати витрати на рекламу, вважає Рубен Шреурс, CEO консалтингової компанії Ebiquity Plc у Лондоні. Його компанія обслуговує 75 зі 100 найбільших світових рекламодавців.

"Деяким брендам доведеться балансувати свої інвестиції цього року між Супербоулом та Чемпіонатом світу", - зазначив він.

Проте, за словами Шреурса, компаній, готових платити мільйони за рекламний ролик та створювати ефектну рекламу, вистачає. Спортивна реклама процвітає, і на відміну від інших великих подій, як-от Оскар, Супербоул здається більш доступним для національної аудиторії.

"Це одне з небагатьох середовищ, яке, ймовірно, є неполітичним. Це безпечне середовище, де можна охопити всю споживчу аудиторію", - сказав він.

Керрі Бенсон, старша віцепрезидентка з креативної стратегії в Kantar Group & Affiliates, зазначила, що бренди також звернули увагу на зростання жіночої аудиторії Супербоулу. За даними Nielsen, жінки становили 46% глядачів Супербоулу-2025 на Fox та Tubi.

