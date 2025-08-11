Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів

13:52 11.08.2025 |

Бізнес

 

Британська компанія Gemfields Group Limited продала легендарний бренд Fabergé американській інвестиційній компанії SMG Capital LLC. Вартість угоди - $50 млн, повідомляється в пресрелізі Gemfields Group.

Компанія пояснила, що продаж Fabergé дозволить їй зосередитися на основному бізнесі - видобутку дорогоцінного каміння в Мозамбіку та Замбії, а також покращити баланс.

Gemfields Group володіла Fabergé з 2012 року.

Новий власник бренду - підприємець Сергій Мосунов, який планує продовжувати розвиток Fabergé як бренду ювелірних виробів, аксесуарів та годинників.

Бренд Fabergé був заснований Густавом Фаберже у 1842 році. Найбільшу славу йому приніс успіх 50 інкрустованих коштовностями яєць, замовлених імператорською родиною Росії у період з 1885 до 1916 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес