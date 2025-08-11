Фінансові новини
11.08.25
18:07
Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
13:52 11.08.2025 |
Британська компанія Gemfields Group Limited продала легендарний бренд Fabergé американській інвестиційній компанії SMG Capital LLC. Вартість угоди - $50 млн, повідомляється в пресрелізі Gemfields Group.
Компанія пояснила, що продаж Fabergé дозволить їй зосередитися на основному бізнесі - видобутку дорогоцінного каміння в Мозамбіку та Замбії, а також покращити баланс.
Gemfields Group володіла Fabergé з 2012 року.
Новий власник бренду - підприємець Сергій Мосунов, який планує продовжувати розвиток Fabergé як бренду ювелірних виробів, аксесуарів та годинників.
Бренд Fabergé був заснований Густавом Фаберже у 1842 році. Найбільшу славу йому приніс успіх 50 інкрустованих коштовностями яєць, замовлених імператорською родиною Росії у період з 1885 до 1916 року.
